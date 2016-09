Policiais acusados de chacinas em Mogi vão a julgamento

Comentários (0) DESTAQUE Like

LAÉRCIO RIBEIRO

O juiz de Direito Davi de Castro Pereira Rio, da 2ª Vara Criminal, pronunciou os policiais militares Fernando Cardoso Prado de Oliveira, de 30 anos, do 32ºBPM/M, e Vanderlei Messias Barros, de 38 anos, do 17º BPM/M, para que sejam julgados, em data ainda não determinada, no Fórum de Mogi das Cruzes pelas execuções de Rafael Augusto Vieira Muniz e Bruno Augusto Vieira Gorrera e da tentativa de homicídio contra Wellington Ludin Dias. Os crimes que foram cometidos, na noite de 24 de setembro de 2014, na Rua Pedro Battani, no Jardim Camila, foram esclarecidos pelo Setor de Homicídios de Mogi, e os levaram, no final do ano passado, ao Presídio Romão Gomes, exclusivo da Polícia Militar, na Capital, onde ainda permanecem.

A decisão do magistrado foi publicada na edição do último dia 6, no Diário da Justiça. A defesa realizada pelos advogados dos réus baseadas em faltas de provas não foi aceita pelo juiz Davi Rio, mas a situação de Cardoso e Messias se agravam juridicamente, pois já foram denunciados, e agora, pronunciados. Os seus advogados recorrem da decisão. Ouvidos em juízo, os superiores de Cardoso, o qual já atuou na 2ª Cia, do 17º BPM/M, elogiaram o trabalho do policial, afirmando que ele “combatia rigorosamente o tráfico de drogas”. Eles argumentaram que Cardoso já sofreu ameaças em razão do seu trabalho e chegou a ser escoltado até à sua casa por viaturas da PM. Já quanto a Messias, os seus defensores colocaram como testemunhas, investigadores, do Setor de Homicídios, visando, possivelmente, tentar encontrar falhas nas buscas desenvolvidas no caso.

A vítima Wellington Ludin somente depois de retornar de Minas Gerais para onde fugiu com a esposa, temendo ser morto, procurou a Polícia Civil. Ele contou que naquele começo de noite saiu de sua casa para ir ao mercado e se encontrou com o vizinho Rafael, mas Bruno se aproximou e iniciaram uma conversa, mas de repente surgiu um carro prata, descendo dois homens, reconhecidos posteriormente como Cardoso e Messias.





Wellington garante que eles atiraram e mataram os colegas e o balearam. “Corri muito e me escondi numa igreja por perto e só sai quando outros policiais já atendiam a ocorrência”. Disse ainda que no local havia uma “biqueira” (ponto de venda de drogas), mas ninguém estava envolvido com o tráfico.

No final de agosto, Cardoso e Fernando tiveram decretada mais uma prisão preventiva, desta vez, devido a chacina que teriam cometido em 8 de julho de 2015, no Jardim Universo, a qual deixou saldo de 3 mortos e 2 feridos. Recentemente, o Ministério Público fez conexão entre quatro chacinas cometidas em Mogi com a participação destes policiais e formalizou uma só denúncia. A situação se complica para eles, à medida em que os processos têm andamento na Justiça.