Polícia vai investigar morte de ciclista em Mogi

O delegado titular Alexandre Batalha, do 3º Distrito Policial, em César de Souza, deve abrir amanhã, inquérito sobre homicídio culposo (sem intenção) para apurar a causa do acidente que ocorreu, por volta das 19 horas, desta sexta-feira, na Estrada Itapeti-Parateí, no Bairro do Taboão, que resultou na morte do ciclista Geraldo Paz dos Santos, de 42 anos.

Segundo apurou a Polícia Militar, Geraldo conduzia uma bicicleta e se envolveu numa colisão com uma Biz vermelha, dirigida por Natanael Matos Nascimento, de 19 anos, o qual carregava na garupa o pintor Cássio Santos, de 17 anos. Os dois foram socorridos ao Hospital Luzia de Pinho Melo, onde permaneceram em observação.

O escrivão Valdir Macedo, de plantão no Distrito Central, seguindo a orientação do delegado José Carlos dos Santos Alvarenga registrou a ocorrência. O corpo de Geraldo foi removido ao Posto do Instituto Médico Legal, de onde somente foi liberado após a necropsia. A bicicleta e a moto Biz foram submetidas a exames na Polícia Científica.