Polícia reage e mata suspeito de assalto em Poá

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

O delegado Renato de Almeida Barros, titular de Poá, abriu inquérito policial para apurar com detalhes a circunstância em que o policial militar Lucas Antônio Nicolau de Souza, de 27 anos, lotado na 2ª Companhia, do 17º BPM/M, em Mogi das Cruzes, reagiu ao assalto no bar do seu pai Geso Liberio de Souza, de 63 anos, na Rua Rio Grande do Sul, na Vila Lúcia, em Poá, e matou a tiros um assaltante, na noite desta quinta-feira. O delegado Jeanderson Paim Bomfim Santos registrou a ocorrência como Roubo Tentado e Homicídio Simples Consumado.

Ao delegado Jeanderson, o soldado Lucas esclareceu que estava de folga e em trajes civis quando ao se aproximar do bar não viu o seu pai e do outro lado do balcão havia um desconhecido, identificado posteriormente como Ronaldo Gomes. Ao ingressar no comércio, ele já foi rendido pelo bandido, o qual o revistou, mas não encontrou em seu poder a pistola automática, de calibre 380, que carregava na cintura. Diante da situação de perigo, o policial Lucas reagiu e baleou o marginal. Ronaldo faleceu ao dar entrada no hospital da Cidade.

A autoridade policial apreendeu o revólver, de calibre 32, utilizado pelo assaltante Ronaldo, além da pistola, de calibre 380, de propriedade particular do policial militar Lucas. As armas serão submetidas a exames na Polícia Científica, em Mogi.

O delegado Jeanderson Paim destacou no Boletim de Ocorrência que o policial Lucas “agiu em legítima defesa própria e de terceiro, visto que a agressão que se apresentava era atual e injusta, capaz de inculcar em sua mente a ideia de que a si próprio e demais vítimas corriam risco de morte”. Lucas após disparar contra o criminoso, permaneceu no bar, pediu apoio à Polícia Militar para socorrer o criminoso e ainda se apresentou espontaneamente na Delegacia. O pai do policial, Geso Liberio, assim como o vendedor Humberto de Lima Sousa, de 40 anos, mantidos como reféns pelo marginal, confirmaram a versão de Lucas.

A dona de casa Fátima Aparecida Bezerra dos Santos, de 52 anos, moradora no Bairro Aracaré, em Itaquaquecetuba, procurou a Delegacia de Poá, na tarde desta sexta-feira para informar que deu pela falta do seu filho, o autônomo Ronaldo Gomes Júnior, de 34 anos, e se dirigiu ao Posto do Instituto Médico Legal, em Suzano, onde reconheceu o seu corpo. Ela, no entanto, não soube explicar o motivo que levou o seu filho a tentar assaltar o bar, em Poá. Após a conclusão da necropsia o corpo foi liberado para o sepultamento.