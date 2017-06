Polícia procura suspeito de assassinar mulher em Suzano

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

O tatuador Alex Matias Reis, de 38 anos, está com a prisão temporária decretada pela juíza Érica Marcelina Cruz, do Fórum de Suzano. O pedido foi formalizado pelo delegado Eduardo Boigues, do Setor de Homicídios de Mogi das Cruzes. Ele e os policiais Emilly e Gaggioli, além da escrivã Glaucia, esclareceram o assassinato da balconista Lorena Salomão Cruz, de 22 anos, na tarde de 21 de maio último, na residência dela, na Rua Claudemar Otávio Oliveira, no Jardim Luela, em Suzano. Alex foi acusado de executar com tiro no peito a sua companheira Lorena.

O corpo de Lorena foi encontrado por José Altamiro Matias, de 61 anos, sogro da vítima. No local, a Polícia encontrou um revólver utilizado por Alex para matar a sua mulher Lorena e ainda dois papelotes de cocaína. Depois de cometer o crime, Alex ainda pediu para vizinhos entregar o filho do casal, de 2 anos, para os seus parentes, conforme confirmou o delegado Boigues.