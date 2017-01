Polícia procura suspeito de assassinar jovens em César de Souza

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Policiais do Setor de Homicídios, em Mogi das Cruzes, caçam o ajudante geral Róbson Prudente de Toledo, de 31 anos. Ele não tinha antecedentes criminais, porém nesta segunda-feira (30) foi apontado como autor de duas execuções pelo delegado Rubens José Ângelo, praticadas na noite do dia 14, um sábado, na frente do Bar Ouro Verde, na Rua Apaloza, em César de Souza. A autoridade ouviu testemunhas que incriminam o suspeito. Por isso, requisitou e obteve a prisão temporária dele junto à Justiça.

De acordo com o titular da Homicídios, Róbson praticou o duplo homicídio porque não gostou da briga iniciada por Vinicius Augusto da Silva, de 16 anos. Na ocasião, o menor começou a destratar o seu padrasto Vanderson Aparecido da Silva, de 33 anos, porque ele acreditava que ele iria falar para a sua mãe que estava tomando bebida alcoólica.

Vanderson recebeu uma paulada no rosto, já o cliente do bar, Adner Raul Cristovam, de 21 anos, também foi baleado e morreu no local.