Polícia procura mulher acusada de matar companheiro com oito facadas

Policia

LAÉRCIO RIBEIRO

O delegado Rubens José Angelo, do Setor de Homicídios de Mogi das Cruzes, disse, na tarde desta quarta-feira (17), que concluiu o inquérito sobre o assassinato do ajudante geral João Batista dos Santos, de 54 anos. As investigações apuraram que a vítima foi morta com 8 golpes de faca na cabeça, na sua própria residência na Rua Benedita Pereira Franco, em Jundiapeba. O crime foi praticado em 29 de setembro de 2015 e após buscas foi descoberto que o autor do Homicídio é Rosilda de Souza Ferreira, a qual na época era a mulher dele.

“Ela é conhecida como Dani ou Viúva Negra, pois também temos informações que pretendeu atacar o outro seu ex-companheiro (Osmar da Costa, de 74 anos), pois ele disse que na ocasião Dani foi embora, mas deixou uma faca sob o travesseiro”, contou a autoridade.

De acordo com Rubens Angelo, “o motivo do delito ainda não está bem claro. Ela (Dani) está foragida, mas estou pedindo à Justiça que decrete a sua prisão preventiva. No local do homicídio, obtivemos prova técnica, pois ela matou o ajudante, lavou o corpo e o arrumou na cama, e até limpou o sangue da parede”.

A execução foi elucidada pelos policiais Marco Antônio (chefe), Pagano, Cidinha, Celso, Gervásio e Milene.