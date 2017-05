Polícia prende três suspeitos de tráfico em Jundiapeba

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Após a prisão de três traficantes na Rua Professora Lucinda Bastos, em Jundiapeba, policiais civis do Setor de Investigações do 4º DP os apresentaram ao delegado titular César Donizeti Benedicto que os autuou em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa com o apoio do escrivão Sérgio Roberto Mendonça. No início da noite, a autoridade mandou os três para a Cadeia Pública de Mogi.



Nas buscas, a equipe encontrou no sobrado 275 buchas de maconha e 1.305 cápsulas de cocaína, no total de 1,2 quilo de drogas, além de diversas embalagens vazias.

Os acusados de tráfico foram identificados como Wellington Alessandro Amaral de Morais, de 20 anos, Renato Adelino dos Santos, de 32 anos, e Bruno Henrique dos Santos Menezes, de 18 anos. Eles não tinham antecedentes criminais. Os policiais seguem nas buscas para tentar encontrar Kaique Silva de Oliveira, de 18 anos, um certo “Macumba” e Jurema Cristina de Oliveira, apontados como envolvidos no tráfico. A moto de Wellington usada no tráfico ficou apreendida.