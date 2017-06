DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

O traficante Felipe Rafael de Oliveira foi preso neste final de semana pelos policiais militares Vital de Moreira, da viatura M. 17.132, com o apoio dos cabos Fabrício e Martinelli, da 17.108, na Rua Dom Paulo Rolim Loureiro, no Jardim Nova União.

Com ele, de acordo com os policiais, havia 54 ‘pedras’ de crack, 5 buchas de maconha e uma porção de cocaína, além de R$ 1.548,00 que conseguiu com o comércio ilegal. Felipe foi autuado em flagrante no Distrito Central.