Polícia prende suspeito de tráfico em César de Souza

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Depois de receberem a informação sobre a ação de um traficante, os policiais civis Josenildo e J. Passos, do 3º Distrito Policial, liderados por Maurimar Batalha, prenderam nesta terça-feira (23) David Santana Barros, de 23 anos, na Rua Benedito Martins de Mello, altura do nº 201, no Jardim São Pedro, em César de Souza.

Com o acusado, a equipe encontrou 184 papelotes de cocaína, crack e maconha. “Ele também portava R$ 184,00 que conseguiu comercializando entorpecentes”, contaram os policiais civis. O delegado Alexandre Batalha, titular do 3º DP, autuou em flagrante David Santana. No final da tarde, após a conclusão do auto de prisão ser concluído, ele mandou removê-lo à Cadeia local, onde ficou à disposição da Justiça. Hoje de manhã, David será levado ao Fórum de Mogi para participar da audiência de custódia.