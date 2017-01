Polícia prende suspeito de roubar dois caminhões em Mogi

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

O delegado Luiz Roberto Biló concluiu, na tarde desta quarta-feira (18), o auto de prisão em flagrante sobre roubo e associação criminosa que ele e os seus policiais civis Vicente e Volney, do 2º DP, em Braz Cubas, elaboraram em desfavor de Gilberto Celestino Lourenço, de 50 anos, morador em Sapopemba, na Capital. O bandido é apontado como um dos integrantes de uma quadrilha do crime organizado autora, ontem, de dois roubos de caminhões e duas betoneiras, da empresa Polimix Concreto, no Bairro Vista Linda, em Bertioga. Segundo a autoridade, “o bando já roubou 6 betoneiras desde 26 de dezembro do ano passado”.

Ao fugir do Litoral dirigindo um dos caminhões com a máquina, Gilberto Celestino foi capturado pela Polícia Militar Rodoviária, na Mogi-Dutra. Só um dos veículos e a betoneira foram recuperados. A Polícia Civil segue nas buscas. O suspeito Gilberto alegou que “eu apenas iria ganhar para levar o caminhão até São Paulo”.