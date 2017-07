Polícia prende suspeito de roubar cheques em salão de festas

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

“Eu estava tão louco no dia do meu aniversário, no dia 7, que nem sei onde entrei; mas também são tantos lugares que já invadi”, disse, nesta terça-feira (18), Rodrigo de Moraes, de 35 anos, aos policiais civis Edney e Sonia, do Distrito Central, logo depois de ser detido em sua casa, na Rua Otto Unger, no Centro. A equipe esclareceu que ele invadiu na madrugada do último dia 7, o salão de festas do arquiteto Thales Teixeira, na Rua Cabo Diogo Oliver, no Bairro do Mogilar, e furtou dois cheques de uma cliente, já preenchidos, cada um no valor de R$ 781,00.

Segundo os policiais, “Rodrigo foi ao caixa do Bradesco e descontou um dos cheques, o outro ele diz que rasgou”. A equipe obteve a filmagem do banco que mostra o ladrão em ação.

Ao chegar à Delegacia, Rodrigo primeiro mentiu que “achei o cheque na rua”, mas depois alegou que “fui trocá-lo para um senhor”. Ao cair em contradições, ele confessou o crime. O acusado já tinha antecedentes criminais. O delegado Plínio Jubram o indiciou em inquérito.