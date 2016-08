Polícia prende suspeito de assalto que torturava vítimas

Comentários (0) Policia Like

LAÉRCIO RIBEIRO

Um dos integrantes de uma quadrilha suspeita de praticar assaltos em chácaras e sítios nos bairros do Taboão e Itapeti foi preso no começo da manhã desta segunda-feira (29), na zona leste da Capital. Os policiais do Núcleo de Combate a Roubos de Cargas e do 3º Distrito Policial, em César de Souza, coordenados pelo delegado titular Alexandre Batalha, obtiveram junto à Justiça quatro mandados de buscas e conseguiram prender um dos criminosos, identificado como Rafael Marques, de 29 anos.

Ele foi escoltado ao 3º DP, em César, onde foi reconhecido como um dos dois bandidos que invadiram, no último dia 6, a residência do operador de empilhadeira, Peterson Jorge Matos de Souza, de 28 anos, o qual disse aos policiais que foi rendido no quintal por dois bandidos.

O trabalhador e a esposa foram levados para um dos quartos, amarrados e torturados. “Os assaltantes colocaram saco plástico nas cabeças das vítimas na tentativa de asfixiá-las”, lamentou a autoridade policial.





A dupla roubou o Gol EMK-7250, de propriedade do casal, celular, televisão, cafeteira e outros equipamentos eletroeletrônicos. O delegado Alexandre Batalha requisitou à Justiça a prisão temporária do acusado, mas adiantou que “prosseguimos nas investigações para prender os comparsas”.

O criminoso Rafael pode ser autor de mais roubos. O titular do 3º DP pede que “quem reconhecê-lo pela foto publicada no jornal deve nos procurar”.