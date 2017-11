Polícia prende dupla suspeita de fazer jovem refém em Mogi

DESTAQUE

A Polícia Militar prendeu em flagrante dois rapazes quando faziam um adolescente de 17 anos refém. Os criminosos, de 19 e 25 anos, detiveram o jovem por volta das 23 horas da noite desta terça-feira, na Avenida São Paulo, no Socorro, quando ele voltava para casa depois de sair da universidade. Eles queriam obrigar o garoto a ir até a Vila Nova União. Porém, a Polícia conseguiu prender os suspeitos no caminho.

A prisão dos assaltantes foi possível porque os policiais foram alertados sobre uma movimentação estranha na Rua Jair Salvarani. Segundo o Boletim de Ocorrência registrado no 1ª Distrito Policial, ao fazer a abordagem, os pms perceberam que um dos suspeitos demonstrou nervosismo no momento. Fizeram a revista e com eles, os policiais encontraram um simulacro de pistola.

Os criminosos também estavam com o celular e o relógio do adolescente e confirmaram que iriam levar o adolescente até a Vila Nova União. Os dois já tinham antecedentes criminais e foram detidos por roubo.