Polícia prende dupla suspeita de assaltos a comércio em Mogi

LAÉRCIO RIBEIRO

Os assaltantes Matheus Araújo Dapreto, de 21 anos, e Roger Oliveira da Silva, de 18 anos, que residem na zona leste de São Paulo, foram reconhecidos nesta sexta-feira (3) como autores do roubo praticado às 13h40 do último dia 2 na residência de Caroline Assis Vidal, de 28 anos, e do seu marido Daniel Lemes de Souza, de 34 anos, no Bairro Cidade Jardim, em Mogi das Cruzes.

O crime foi elucidado pelos investigadores Antônio Carlos Alves de Mello, o “Toninho”, e Luiz Claro, do Distrito Central. Segundo eles, o delegado titular Argentino da Silva Coqueiro “já indiciou os dois em inquérito por roubo e pediu à Justiça a prisão temporária deles”.

Ainda conforme os policiais, “os bandidos agem em casas e comércios, estamos verificando a participação deles em mais quatro assaltos”.

O casal chegou na residência e foi rendido pela dupla, a qual o obrigou a entrar no banheiro. Os bandidos levaram documentos, cartões bancários, três celulares e outros produtos. Em 24 de janeiro, os bandidos haviam sido autuados em flagrante por furto na casa de Erik Correia, na Vila da Prata.