Polícia prende dois suspeitos de vender carros roubados pela internet

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Os estelionatários Jeferson Silva de Souza, o “Buiu”, e Sandra Correa Rota, ambos de 46 anos, foram presos, no início da manhã desta quinta-feira (29), em São Mateus, na zona leste de São Paulo, pelo delegado titular Alexandre Batalha, do 3º Distrito Policial, em César de Souza, e do Núcleo de Roubos de Cargas, e os seus policiais liderados pelo investigador chefe Maurimar Batalha. Segundo a equipe, os dois criminosos integram uma quadrilha que compra veículos roubados e furtados, mas não efetua os pagamentos, vendendo-os para as vítimas através de um site de compra e venda na internet.

As investigações, que prosseguem, começaram em 7 de abril último quando a Polícia Militar apresentou na Delegacia o empresário mogiano Joel Valiat. “Ele passou com uma S10 pelo Projeto Radar, o qual deu o alarme que a picape era roubada. Aqui, no Distrito, explicou que havia comprado o veículo via internet por R$ 84 mil. Acreditamos na sua versão e iniciamos as buscas”, detalhou Maurimar.

O delegado Alexandre Batalha constatou que a picape pertencia ao funcionário de uma empresa de ônibus Dejacir Fialho de Carvalho, de 49 anos. “Ele deu a queixa de roubo no dia 7 de abril, em Taboão da Serra, onde mora, mas estranhamos, pois o veículo foi vendido por volta das 13 horas, e ele comunicou o suposto assalto à Polícia, no começo da noite, no mesmo dia”

O dono da S10, Dejacir Fialho foi indiciado por falsa comunicação de crime. Ele disse aos policiais que contatou o site e vendeu a sua picape para alguém (já identificado como Jeferson) e a entregou ao homem que falou ser filho do interessado em comprá-la (no caso o bandido Jeferson). Contou que recebeu um falso cheque administrativo, no valor de R$ 90 mil, e que ficou apavorado quando descobriu que havia caído num golpe.

Dejacir esclareceu que o seguro não paga em situações de estelionato e, portanto, inventou o roubo da S10. O veículo foi apreendido. O delegado Alexandre requisitou e obteve do juiz Freddy Lourenço mandados de buscas e apreensão às casas dos acusados, além de duas prisões temporárias. Jeferson e Sandra são ex-presidiários com extensas folhas de antecedentes.