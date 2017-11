Polícia prende dois suspeitos de roubo de carros em Mogi

DESTAQUE

A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira (1º) dois suspeitos de roubo de carro. Um deles é Jonathan da Silva Santiago, de 20 anos, que estava acompanhado de Flávio Guilherme, de 20 anos. Os jovens, que trabalham como ajudantes de pedreiros, haviam roubado o automóvel em Guarulhos e seguiram para Mogi, onde planejavam outras ações, segundo suspeitas da PM.

A prisão em flagrante ocorreu ontem de manhã, quando saíam da Rodovia Mogi-Dutra, sentido centro da Cidade, depois que os policiais, o cabo Santos e o soldado Derêncio, receberam o alerta pelo rádio informando sobre o roubo de um Celta preto, placas DXT 6346, de Guarulhos. Houve tentativa de fuga e uma breve perseguição. A prisão aconteceu na Avenida Gonçalo Ferreira.

No carro, os agentes policiais também encontraram com os suspeitos uma pistola simulacro que havia sido usada no roubo e mais R$ 139,00 em espécie. O flagrante foi registrado no 2º Distrito Policial de Braz Cubas.