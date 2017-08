Polícia prende dois suspeitos de roubo de cargas em Guararema

Policia

LAÉRCIO RIBEIRO

Os assaltantes Hermes Ferreira, de 54 anos, e Hugo Wagner dos Santos, de 29 anos, foram presos na tarde do último sábado pela Polícia Militar Rodoviária, na Rodovia Ayrton Senna, km 59, em Guararema. Eles haviam participado do roubo de uma carga de alumínio avaliada em R$ 64,9 mil, que era carregada pelo caminhão da Transportadora Barbosa. O assalto foi praticado no Bairro Cidade Nova, em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba.

O bando rendeu o motorista Róbson Xavier dos Santos, roubou a carga e o veículo, porém já em Guararema, Hermes e Hugo foram detidos e alegaram que se dirigiam à Capital. O Fiat Palio, de Hugo, ficou apreendido.