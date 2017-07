Polícia pede prisão de suspeitos de roubo de carros em Mogi

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

O delegado titular Argentino da Silva Coqueiro, do Distrito Central, em Mogi, disse, na tarde desta terça-feira (11), que requisitou e obteve da Justiça a prisão temporária de Nilo Manoel Marques do Amaral, e de Lucas Fortes de Oliveira, ambos de 24 anos. A dupla foi reconhecida como autora do roubo, semana passada, do Renault Sandero, do corretor José Alves Cardoso. O veículo foi encontrado neste domingo, na Estrada Ken Saito, na zona rural pelo sargento Josenei Santos e o policial militar Alex Assis.

Somente na manhã desta segunda-feira, o corretor José Alves informou os policiais civis, no Distrito Central, sobre a localização do seu Sandero. Uma equipe do Setor de Investigações apurou o crime. O delegado Coqueiro indiciou os dois acusados Lucas e Nilo por roubo. Eles continuam presos à disposição da Justiça.

O sargento Santos e o policial Assis, do Grupo de Comando Patrulha, do 17ºBPM/M, haviam prendido em flagrante, na madrugada de domingo, Nilo Manoel e Jeferson Fortes de Oliveira, de 28 anos, na Estrada Mogi-Salesópolis. Eles ocupavam a Parati roubada pouco antes do consultor Leonardo Martins, no Centro. Neste caso, Lucas, irmão de Jeferson, também detido, foi apenas testemunha do crime, mas por causa do roubo do Sandero do corretor, ele acabou também encarcerado. A Polícia segue nas buscas.