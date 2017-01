Polícia investiga participação de policiais em outras chacinas em Mogi

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

A situação do policial militar Fernando Cardoso Prado de Oliveira, do 32º BPM/M, em Suzano, não está nada cômoda. Ele já foi indiciado por chacinas em 7 inquéritos, já encaminhados ao Fórum de Mogi das Cruzes para a apreciação do promotor de Justiça Leandro Lippi Guimarães. Já o colega dele, o soldado PM Messias de Barros, do 17º BPM/M, em Mogi das Cruzes, foi indiciado por praticar duas chacinas. Desde dezembro de 2015, eles estão encarcerados no Presídio Romão Gomes, exclusivo da Polícia Militar, na Capital. A Polícia Civil, através do Setor de Homicídios, segue nas investigações para verificar a participação dos pms nas demais chacinas cometidas em Mogi entre 15 de novembro de 2013, no Jardim Camila, até 8 de julho de 2015, no Jardim Universo. Por esse crime, Cardoso e Messias devem ser julgados ainda este ano.

“Todo o procedimento tem várias fases, desde o registro da ocorrência, investigação, identificação dos autores, indiciamento, pedido de mandado de prisão e enviá-los para a cadeia”, explicou um delegado, o qual prefere não ser identificado.

Segundo ele, é preciso entender sobre a necessidade de cumprir rigorosamente a legislação penal. Quando os inquéritos chegam ao Fórum são apreciados pelo Ministério Público e dependendo das provas coletadas pela Polícia Civil os acusados são denunciados, o que já aconteceu duas vezes em relação aos policiais militares Cardoso e Messias.

“Os denunciados têm direito à defesa, é realizada audiência de instrução, já na fase processual, onde são ouvidas testemunhas de acusação e de defesa. A partir desse ponto, o juiz analisa o processo, verifica os laudos, as provas, e decide se o réu deve ser ou não pronunciado. Em situação positiva, o réu ou os réus, vão a julgamento. Os jurados é que decidem sobre a condenação deles ou a absolvição”, concluiu a autoridade.

A equipe da Homicídios, além das oitivas anexadas nos inquéritos, obtiveram laudos de confrontos balísticos que comprovam que os tiros nas vítimas partiram das armas dos policiais. Cardoso teria usado a própria pistola automática, de calibre 380, de seu uso particular, registrada na Polícia Federal.

No inquérito, também consta que Cardoso e Messias depois de participarem da última chacina, em 8 de julho de 2015, na Rua Gumercindo Coelho, no Jardim Universo, na qual teriam executado a tiros Marcos Vinicius dos Santos, Matheus Justino Rodrigues Costa e Thiago Nogueira Novaes e baleado Leonardo Teixeira da Silva e Gabriel Graça Batista, foram comemorar a triste façanha em uma lanchonete, no Centro de Mogi. A cena foi gravada.