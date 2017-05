Polícia investiga morte de professor encontrado no Pico do Urubu

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

A morte do professor de Suzano, Paulo Roberto Pires Correa, de 35 anos, continuava, na tarde desta quinta-feira (18), cercada de mistério. A Polícia Civil ainda aguarda os laudos necroscópicos e periciais, porém tudo indica que a carteira de motorista (CNH) encontrada na Estrada da Cruz do Século, no local conhecido como “Pico do Urubu”, na Serra do Itapeti, pertence a Paulo Roberto.

O carro dele, uma picape Montana, estava incendiado, já o corpo do professor foi localizado em uma ribanceira, nas proximidades. O delegado Alexandre Batalha, titular do 3º DP, apreendeu a carteira de Paulo com os seus documentos, crachá da Prefeitura de Suzano, R$ 336,40, e restos de uma carta, a qual teria sido escrita pelo professor.

A Polícia descartou a hipótese de roubo. O caso ficou registrado como Morte Suspeita.