Polícia investiga furto na Petrobrás, em Guararema

LAÉRCIO RIBEIRO

O delegado Marcos de Almeida Tourinho, titular de Guararema, disse na tarde desta quarta-feira (21) a O Diário que já abriu inquérito para apurar o furto qualificado praticado contra a Petrobrás Transportes, em uma chácara na Estrada Benedito Marcolino, 1.770, no Bairro do Lambari, em Guararema. A equipe de policiais civis que ele designou para investigar já tinha informações no final da tarde, segundo ressaltou, que “o imóvel foi vendido em agosto e já conseguimos o contrato de compra e identificamos o antigo proprietário. Em breve, teremos novidades”.

De acordo com a autoridade, o Centro de Comando da Empresa constatou na sede, no Rio de Janeiro, que havia baixa pressão no oleoduto em Guararema. “Uma equipe veio à Cidade de helicóptero, no local constatou algo muito estranho e achou uma horta no pasto perto da chácara. Já por terra houve a constatação de adulteração do solo, pois ninguém planta verduras no meio de um pasto. Após uma escavação foi encontrada uma ligação clandestina no duto, popularmente conhecida como trepanação”, detalhou Tourinho.









Ele esclareceu ainda que a tubulação clandestina saía num galpão recém-construído, onde havia um grande tanque de concreto, próprio para armazenar o petróleo. “Nesse local, o petróleo era transportado por caminhões para outro lugar para ser refinado”.

A Polícia ainda não confirmou se a quadrilha autora do furto é a mesma que cometeu recentemente crimes semelhantes em São Paulo e Itaquaquecetuba. Depois de constatar o furto em Guararema, representantes da Petrobrás Transportes acionaram a Polícia Militar. Com a chegada de viaturas, 15 suspeitos teriam fugido pela mata, portanto, ninguém foi preso.

Para o titular Tourinho, “o bando é super organizado e conforme os técnicos da Petrobrás, fizeram um trabalho de alto nível em Guararema; no sistema que montou não havia qualquer vazamento. Acreditamos que a quadrilha começou agir na cidade há cerca de um mês”.