Polícia investiga assassinato de homem de 26 anos em Mogi

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

A Polícia Civil continuava nesta terça-feira (25) a procura de pistas para tentar esclarecer o assassinato de Lucas Godoy de Limam de 26 anos. Ele foi encontrado morto neste sábado, à margem da Estrada do Envagelho Pleno, próximo ao Real Park, em Jundiapeba. Este foi o 6º homicídio de 2017 praticado em Mogi das Cruzes. Os cinco primeiros, cometidos em janeiro, no Distrito de César de Souza e Botujuru, já foram esclarecidos pelo Setor de Homicídios.

Uma testemunha afirmou à Polícia que viu o corpo do rapaz (Lucas) ser deixado no local por uma caminhonete de cor clara. Inicialmente, a vítima não foi identificada, mas no Posto do Instituto Médico Legal de Mogi, a mãe dele, Sonia Cristina Cardoso de Godoy, de 52 anos, moradora na Vila Jundiaí, formalizou o reconhecimento.

A circunstância que levou Lucas à morte ainda deverá ser apurada. Segundo policiais, no corpo dele havia diversas tatuagens: Sonia (o nome da mãe dele), uma carpa e a figura de uma bruxa.

Ele teria sido executado com dois tiros na lateral do seu peito. Lucas vestia uma camiseta azul e uma berbuda, sendo que no seu bolso havia uma cédula de 100 bolivares, da Venezuela.

O delegado Guilherme Cyrino, de plantão no 2º Distrito Policial, em Braz Cubas, foi informado que a localização do corpo de Lucas foi informado através de uma denúncia anônima realizada por um telefone público, em Jundiapeba.