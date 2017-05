Polícia Federal ainda distante de Mogi

Caderno A - Capa

Aguardada desde a instalação na Cidade de um Juizado Federal, em 2005, a vinda para Mogi das Cruzes de unidades do Ministério Público e Polícia Federal ainda está longe de ser concretizada. Apesar de alguns esforços para que isso acontecesse, a falta de recursos do Governo Federal tem sido o principal entrave para que a Cidade viesse a dispor desses dois importantes setores. Segundo o juiz federal Paulo Leandro Silva, não há previsão para isso ocorra no curto ou médio prazos. A presença da Polícia Federal seria importante em ações como no combate ao tráfico internacional de drogas, sonegação de impostos e, principalmente, na emissão de passaportes. Hoje, para obter tal documento, os mogianos têm de se dirigir a São Paulo, São José dos Campos, ou Guarulhos, enfrentando trânsito e outras dificuldades. Já a presença da Procuradoria Federal serviria para uma atuação mais direta em questões que envolvam empresas públicas, autarquias e outros setores ligados à União. Atualmente, esse trabalho é exercido pelo Ministério Público de Guarulhos, cuja jurisdição abrange Mogi das Cruzes e Região. Enquanto os novos setores não vêm, a Justiça Federal continua trabalhando. O antigo Juizado, a partir de 2012, passou a contar com duas varas de competência plena, com atuação conjunta nas áreas cível e criminal, e mais o Juizado Especial Federal voltado para causas de valor até 60 salários mínimos, pouco menos de R$ 60 mil, que compõem a maioria dos casos. O mais recente balanço mostrava as pequenas causas com até 9 mil processos, enquanto a 1ª Vara Plena registrava 4.300 feitos e a 2ª Vara, 5.500.

Enfermagem

Cerca de 600 profissionais de enfermagem da Região do Alto Tietê já se inscreveram para a 4ª Semana de Enfermagem, que vai acontecer nesta segunda-feira, no Auditório do Cemforpe, no Bairro do Mogilar. O evento terá palestras e debates, em especial sobre o tema “Graduação de Enfermagem à Distância, Não!”. O prefeito Marcus Melo (PSDB) e o presidente nacional do Conselho Federal de Enfermagem, Manoel Neri, deverão estar presentes ao evento.

No Google

As novas ferramentas da Google para Educação e Gestão Públicas foram conhecidas, ontem, pelos vereadores José Francimário Farofa de Macedo (PR), Caio Cunha (PV) e pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Sadao Sakai (PR). Eles estiveram visitando a sede da multinacional de softwares, em São Paulo, onde foram recebidos pelo diretor do projeto Jornada para Educação, Alexandre Campo. “Vou trabalhar para trazer essas novas tecnologias para Mogi”, disse Farofa.

Dolce vita

O prefeito Marcus Melo (PSD) encaminhou à Câmara projeto de lei que faculta ao Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais solicitar o afastamento de um servidor de seu cargo ou emprego público para exercício de mandato no cargo de presidente da entidade. Ao servidor afastado serão garantidos os vencimentos ou salários e as demais vantagens de seu cargo ou emprego, bem como a contagem de tempo de serviço para todos os fins legais, exceto para evolução funcional.

Doadores

Os doadores de sangue ou de medula óssea, devidamente cadastrados em bancos receptores e portadores de carteirinha, poderão ter assegurado o direito de atendimento preferencial em estabelecimentos comerciais, híper e supermercados, bancos, eventos culturais e lotéricas da Cidade. É o que propõe o vereador e médico Péricles Bauab (PR), por meio de projeto de lei. Se aprovado, os estabelecimentos terão de sinalizar a preferência junto caixas ou postos de atendimento à clientela.

Cotidiano



Frase

Acho que os brasileiros percebem cada vez mais intensamente a importância dos valores democráticos.

Sérgio Moro, juiz federal da Operação Lava Jato