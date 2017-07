Polícia fecha bingo que funcionava em prédio de igreja, em Suzano

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Em uma ação rápida as equipes, da Força Tática, do 32º BPM/M, descobriram, no final da tarde de ontem, um bingo que funcionava no mesmo galpão onde está instalada a Igreja Herdeiros com Cristo e uma madeireira, na Avenida Dr. Prudente de Moraes, altura do nº2020, em Suzano. No local, os policiais apreenderam 32 máquinas caça-níqueis. Eles ficaram até surpreendidos com a infra-estrutura do bingo.

Há um mês, o jogo de azar estava em operação, conforme relatou uma funcionária. Ela, no entanto, não quis delatar para quem trabalha. Três mulheres, que participavam da contravenção também foram conduzidas à Delegacia Central, no começo da noite, onde a ocorrência seria registrada como Jogo de Azar, o que resultaria na elaboração de Termo Circunstanciado a ser levado segunda-feira para o Fórum de Suzano. A empregada do bingo e as apostadoras somente foram liberadas após a conclusão dos procedimentos de Polícia Judiciária.

A Polícia Científica foi chamada e como já faz parte da pericia, retirou os ‘noteiros’ (peça que acondiciona as cédulas) e os ‘Hds’ (memórias) dos equipamentos, além de apreender R$ 617,00 recolhidos durante as apostas pelas máquinas caça-níqueis e duas máquinas de cartões bancários.

A Polícia Civil deverá apurar se o bingo, a igreja e a madeireira têm alguma ligação ou somente estão instalados no mesmo galpão por casualidade. Na noite do último dia 14, em Mogi das Cruzes, também foi localizado um bingo no Mogi Moderno com 12 equipamentos. O imóvel estava fechado conforme constatou o investigador chefe Luiz Roberto Bourg de Mello, do Distrito Central.