Polícia fecha bingo com 11 máquinas em Mogi

Policia

LAÉRCIO RIBEIRO

Um bingo descoberto com 11 máquinas caça-níqueis foi fechado na tarde de ontem pelo policial civil Mauricy Ramos, de Mogi das Cruzes, localizado na Rua Fábio Viana, no Mogi Moderno.

Ele passava pelo bairro e avistou uma contraventora, a qual havia capturado anteriormente. Diante da situação, Mauricy a seguiu e encontrou a casa de jogo de azar.

Ele explicou que no bingo deteve Suellen Cristina Pereira, de 25 anos. “Ela se identificou como a gerente do bingo”, disse o policial.

Duas mulheres foram flagradas jogando nos equipamentos e, por esse motivo, também foram conduzidas ao Distrito Central, onde a ocorrência seria registrada no começo da noite. A Polícia Científica fez a perícia no local.

Somente após a conclusão dos procedimentos de Polícia Judiciária com o registro do Boletim de Ocorrência e a elaboração de Termo Circunstanciado sobre jogo de azar, as mulheres foram liberadas. A Polícia ainda apura quem era o dono do bingo.