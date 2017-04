Policia

A equipe da Delegacia de Roubos de Cargas de Guarulhos prendeu ontem Francisco Donizete e Gabriel Soares num sítio localizado no Bairro Fazenda Aya, em Suzano. No local, estavam as 12 motos aquáticas avaliadas em R$ 1 milhão roubadas no domingo de uma distribuidora, em Guarulhos, além de dois veículos roubados. Os acusados seriam autuados em flagrante por receptação e associação criminosa. A Polícia segue nas buscas.