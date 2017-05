Polícia divulga identidade de mulher procurada na Região

Policia

LAÉRCIO RIBEIRO

Nesta segunda-feira (8), o delegado Rubens José Angelo, do Setor de Homicídio de Mogi, divulgou a fotografia de uma mulher ainda não identificada, na hora em que ela entrou no Posto de Atendimento do Banco Mercantil, na Rua Dr. Paulo Frontin, no Centro. A finalidade é conseguir identificá-la, uma vez que estaria envolvida no sequestro ou homicídio do idoso Severino Clarindo do Carmo, de 73 anos, em 29 de março último, em Suzano.

Nas investigações, a equipe esclareceu que a desconhecida fez um saque da conta de Severino usando a senha dele, restrita ao cliente. “Quem reconhecer essa mulher pela foto pode nos ligar para dar informações e nem precisa se identificar, basta ligar para 4721-1221, do Setor de Homicídios, ou 181, do Disque Denúncia”, pede o delegado.