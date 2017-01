Polícia divulga foto para vítimas reconhecerem suspeito de roubos em Mogi

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

O delegado Argentino da Silva Coqueiro, titular do Distrito Central, em Mogi das Cruzes, espera que após a publicação da fotografia de Paulo Henrique Lucas Garcia, de 25 anos, outros assaltos cometidos na cidade possam ser esclarecidos por ele e o investigador chefe Luiz Roberto Bourg de Mello. Na noite da última sexta-feira, a autoridade e a escrivã Patrícia Froes indiciaram o suspeito por roubo de R$ 8 mil, em dinheiro, dois talões de cheques e um celular do comerciante Rodrigo Tadashi Abe, de 31 anos, cometido em 14 de dezembro do ano passado, na Rua Sete de Setembro, no Conjunto Residencial da Vila da Prata.

Na ocasião, Rodrigo relatou à Polícia que saiu de sua mercearia e retornava para casa, mas no caminho foi atacada por dois bandidos, um deles seria Paulo Henrique. O comerciante estava acompanhado do seu pai e um irmão. Ninguém ficou ferido.

No dia 20, sexta-feira, os policiais civis Nivaldo Ozório e Aruari Leite, do SIG (Setor de Investigações Gerais) detiveram o criminoso Paulo Henrique, no Mogi Moderno. Ele não só confessou que pretendia praticar assalto como levou a equipe à casa dele, no Bairro Cidade Jardim, onde havia três simulacros de armas (1 pistolas automáticas e 1 revólver) e três toucas tipo ninjas, também usadas em roubos.

Informações sobre a participação de Paulo em assaltos podem ser dadas no Distrito Central pelo telefone 4799-3132. O delegado Argentino disse que “ele (Paulo) já era procurado por roubo; ele já foi condenado a 5 anos e 4 meses por esse crime”.