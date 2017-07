Polícia divulga foto de suspeito de roubos em Mogi

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

A Polícia Militar está a procura de Lucas Sérgio José Bressan Cremonezzi Santos ex-funcionário da Lanchonete Mcdonald’s, na Avenida Henrique Peres, em Braz Cubas, e reconhecido como o autor do roubo praticado, por volta das 7 horas, desta quarta-feira, naquele estabelecimento.

A queixa do assalto foi formalizada no 2º Distrito Policial por um dos gerentes. O crime foi registrado por câmeras do sistema fechado do comércio e entregue à Polícia.

Segundo foi apurado, Lucas Bressan já teria agido em seis estabelecimentos comerciais na área do Distrito de Braz Cubas. Ontem, a Polícia Civil recebeu informações, visando requisitar a prisão temporária do acusado.

Apesar das buscas realizadas ontem com a finalidade de encontrar o criminoso, a Polícia Militar não conseguiu ainda qualquer pista. Informações sobre o paradeiro de Lucas podem ser dadas pelo telefone 191.