Polícia divulga foto de suspeito de assassinar sem-teto em Mogi

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

O delegado Rubens José Angelo, do Setor de Homicídios de Mogi das Cruzes, conseguiu durante a realização de buscas, a fotografia de um homem flagrado por câmeras do sistema de monitoramento e reconhecido como o autor da execução do morador de rua Caio Henrique Silva do Nascimento, de 31 anos. O crime foi cometido na madrugada da última quinta-feira, dia 28, na Rua Flaviano de Melo, no Centro.

Segundo a autoridade, o criminoso se utilizou de um objeto contundente, que pode ser uma faca, para desferir um golpe no peito da vítima. “Temos a fotografia do suspeito, porém precisamos identificá-lo, porque ele fugiu de Mogi. Sabemos que pode ter ido para São Paulo ou Jacareí, onde, tudo indica, deve residir”, destaca Rubens Angelo.

Ele diz que a população pode ajudar. ”Quem reconhecer o acusado do crime pela fotografia pode ligar para 4721-1221 ou 181, no Disque-Denúncia, não é preciso se identificar”.

A briga entre o criminoso e a vítima teria sido por causa de drogas, conforme apuraram os policiais. Na confusão, o bandido chegou a se afugentar num hotel, mas depois saiu e praticou o homicídio.

O assassino foi descrito como um homem branco, de 40 anos presumíveis, calvo e de 1,80 metro. Ele vestia calça jeans e jaqueta de couro. Na filmagem, é visto fugindo com uma mala preta usada.