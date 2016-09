Polícia divulga foto de suspeito de assalto e tortura

Comentários (0) DESTAQUE Like

A foto de um possível criminoso chegou ao Distrito Central e nas buscas ele foi reconhecido como um dos integrantes da quadrilha de Hassen Hahmad Samad Salman, de 18 anos, o qual foi capturado no fim do ano passado. Os policiais “Toninho”, Nilson, Luiz Claro e Rogério elucidaram três roubos praticados pelo grupo.

O bando ameaçava cortar os dedos e orelhas das vítimas de assaltos em casas e no comércio. Ontem, o criminoso ainda não tinha sido identificado, conforme o delegado titular Argentino da Silva Coqueiro. Ele espera que alguém reconheça a foto do assaltante e o denuncie à Delegacia pelo nº 4729-3132 ou no Disque-Denúncia 181.