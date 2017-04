Polícia detém suspeitos de assaltos com moto roubada

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Para apoiar o 17º BPM/M, no combate a furtos e roubos, 7 equipes da Rota se deslocaram nesta quinta-feira (20) de São Paulo para Mogi. O sargento Santana, cabos Roberto e Gradbe e o pm Medeiros, da viatura 91318, capturaram após perseguição na Vila Natal, Adler Souza Lima, de 20 anos, e um adolescente, de 17 anos. Eles ocupavam A moto Honda XRE, com placa falsa, roubada dia 13, de Adailson Donizete, no mesmo Bairro.

“Eu apenas retirava as chaves da mão do menor quando os policiais chegaram”, alegou Adler. O delegado titular Argentino da Silva Coqueiro, do Distrito Central, disse que “quando ele (Adler) era menor agrediu um carcereiro na Cadeia”.

Ele e o investigador chefe Luiz Bourg explicaram que já estavam atrás do criminoso. “Quem o reconhecer pela foto como autor de roubo pode me procurar”.

O delegado Guilherme Cyrino, a escrivã Jane e o investigador “Mineiro” autuaram em flagrante o acusado por Receptação, Corrupção de Menor e Adulteração de Sinal Identificador de Veículo. O adolescente infrator foi sindicado.