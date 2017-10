Polícia detém suspeito de matar o ex-marido de sua esposa

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

A equipe, do Setor de Homicídios coordenada pelo delegado Rubens José Angelo prendeu, nesta segunda-feira (30), Leandro de Souza Caldeira, de 27 anos, na casa da irmã dele, no Parque Califórnia, em Itaquá. “Ele estava se preparando para fugir de novo, desta vez para Guarulhos”, disse a autoridade, o qual o indiciou por Homicídio Doloso (com intenção) triplamente qualificado.

Foi um crime passional. Leandro matou com um tiro e pauladas na cabeça, o ex-marido de sua mulher, André Carlos de Jesus do Nascimento, de 25 anos, no Bairro Veraneio Maracanã II, em 14 de agosto último. Ele alegou legitima defesa ao ser preso por Marco Antônio (chefe), Cidinha, Pagano, Celso, Guilherme e Luciana.