Polícia detém jovem com droga e dinheiro na cueca em Mogi

DESTAQUE

A Polícia Militar deteve na noite da última quarta-feira um adolescente de 17 anos flagrado com uma sacola contendo 18 invólucros de cocaína e R$ 100,00 na cueca. Em policiamento na Rua Manoel Inácio Silva de Alvarenga, na Vila Natal, os pms desconfiaram do jovem, que saiu correndo ao ver a viatura.

O suspeito entrou em uma casa na Travessa Henrique Pires, no Bairro. Os policiais conseguiram abordá-lo e, ao ser revistá-lo, encontraram os materiais na sacola plástica. Ao ser questionado, segundo a PM, o jovem confessou na frente da mãe, que acompanhou o registro do boletim de ocorrência no 1º Distrito Policial, que vendia drogas. O estudante foi apreendido e será apresentado à Vara da Infância e Juventude.

Itaquá

Também na noite de quarta-feira, policiais da Delegacia de Investigações sobre Desmanches Ilegais prenderam, no pedágio da Rodovia Ayrton Senna, em Itaquaquecetuba, um homem de 36 anos que dirigia um caminhão roubado. O veículo carregado com alumínio tinha sido roubado horas antes na Vila Anastácio, na zona oeste da Capital. Segundo a polícia, o suspeito vai responder por receptação, formação de quadrilha e uso de documento falso. Ele já tinha passagens pelos mesmos crimes.