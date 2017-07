Polícia detém adolescente suspeito de tráfico de drogas em Mogi

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Um adolescente, de 15 anos, na manhã desta segunda-feira, avistou a viatura M.17.168, com o cabo Côrrea e o pm Prates, na Rua São Joaquim, na Vila Natal, e tentou correr, porém foi detido no portão.No interior da casa dele, a equipe da Polícia Militar apreendeu 455 cápsulas de cocaína, 143 buchas de maconha e R$ 99,00.

Os entorpecentes estavam em uma mochila sobre a mesa. O menor e os tóxicos foram apresentados no Distrito Central pela equipe com o apoio do sargento Oliveira. O delegado Benedito Henrique Righi Queiroz e o escrivão Mauro Kato, de plantão no Distrito Central, sindicaram o garoto em Ato Infracional por tráfico.