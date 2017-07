Polícia descobre bingo na Vila Joia, em Mogi

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Após receberem uma denúncia, os cabos C. Roberto e Sponda, da 2ª Companhia, do 17º BPM/M, descobriram um bingo, na noite desta quarta-feira, que funcionava em uma residência localizada na Avenida Alexandrina, na Vila Joia. A equipe encontrou 14 máquinas caça-níqueis e conduziu ao 2º Distrito Policial, em Braz Cubas, Larissa Santana da Costa, de 22 anos, apontada como a responsável pelo jogo de azar.

No Boletim de Ocorrência elaborado pelos policiais civis de plantão ainda constam como averiguados Maria Aparecida de Oliveira, de 48 anos, e Carlos Aparecido de Oliveira, de 50 anos.

De acordo com os eles, Maria e Carlos seriam apostadores e confessaram ao ser abordados na saída do bingo que Larissa era quem autorizava o acesso ao jogo de azar.

Nas buscas, a Polícia Científica encontrou R$ 1640,00 nos equipamentos. O dinheiro ficou apreendido assim como os ‘noteiros’ e memórias das máquinas. Um equipamento de passar cartões bancários também ficou retido após a perícia.

O delegado José Carlos dos Santos Alvarenga, do 2º DP, esteve no bingo e constatou as irregularidades para determinar a elaboração do Termo Circunstanciado sobre Jogo de Azar – encaminhado ontem ao Fórum de Mogi. Os três envolvidos com o bingo foram liberados pela autoridade.