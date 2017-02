Polícia decreta prisão de suspeito de assassinar o ‘Buscapé’

DESTAQUE

Apontado nas investigações coordenadas pelo delegado Rubens José Ângelo, do Setor de Homicídios de Mogi, como autor do assassinato de Mauro Sérgio Santos Pires, o “Buscapé”, de 30 anos, Ronan Inácio dos Santos, de 26 anos, teve a sua prisão temporária decretada a pedido da autoridade. O crime foi praticado assim que a vítima saiu de um mercado, na Rua Desembargador Francisco Ferreira, no Jardim Nova União.

O delegado Rubens Ângelo descobriu que Ronan já possui antecedentes. Ele está foragido e a Polícia pede que quem tiver informações do seu paradeiro entre em contato com o Setor de Homicídios pelo telefone 4721-1221, ou então, no Disque Denúncia 181.

“Buscapé” já era procurado quando foi assassinado. Contra ele, havia dois mandados de prisão expedidos pela Justiça por violência doméstica e roubo. Segundo apurou o Setor de Homicídios, o criminoso teria executado no Bairro do Botujuru, Tiago Ramos de Amorim, o “Chacrinha”, de 24 anos, em 24 de dezembro, e Caio César Ribeiro, de 26 anos, em 8 de janeiro.