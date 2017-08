Polícia consegue pistas para elucidar desaparecimento mulher em Suzano

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

O delegado Rubens José Angelo disse, ontem, que ele e a sua equipe, do Setor de Mogi das Cruzes, já têm pistas para elucidar o assassinato da comerciante Célia Gonçalves Feitosa Mello, de 46 anos. Ela estava desaparecida desde o último dia 2 de sua residência, em Suzano, onde residia. O seu veículo, Duster, foi encontrado pela Polícia Militar com as portas e vidros fechados, mas com sinais de incêndio no seu interior. Ao falar a O Diário, ele afirmou ontem, que “o assassinato tem característica de crime passional”.

A autoridade realizou buscas para localizar Célia Gonçalves e verificou que no dia 6, ou seja, quatro dias depois da informação do sumiço da comerciante, foi encontrado um corpo de uma mulher carbonizado, na Estrada Joaquim Pereira, no Bairro Rio Abaixo, em Mogi.

Foi constatado que a mulher morta tinha num dos dedos da mão esquerda uma aliança com o nome de José e a data de 8 de 11 de 2008, portanto, o dia do casamento da comerciante. “Para se tornar a identidade oficial é preciso aguardar o laudo do DNA feito pelo Instituto Médico Legal”, afirma o delegado Rubens”.

O celular de Célia ainda está desaparecido. O curioso, conforme ressaltou, a autoridade, “é que sobre a cama de Célia havia várias fotografias queimadas”. A informação aos policiais foi dada pela irmã dela, Sonia Gonçalves Fava, de 58 anos. “Até a casa dela foi incendiada, muito estranho”, concluiu o delegado Rubens Angelo.