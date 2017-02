Polícia captura suspeitos de roubo a farmácias em Mogi

Policia

LAÉRCIO RIBEIRO

A Polícia Militar, através do sargento M. Alves, cabo Corrêa e o soldado Thomaz, da viatura M.17025, capturou na noite desta terça-feira os assaltantes Pablo Ferreira Pedro, de 22 anos, Daniel de Jesus Coelho, de 29 anos, e Davi Santos Góis, de 26 anos, autores do roubo na Drogaria Farma Lopes Eireli, na Avenida Francisco Ruiz, 69, na Vila da Prata.

Os bandidos que residem em Mogi das Cruzes renderam o balconista Clayton de Almeida Rosa, de 29 anos, a analista Maira Pereira Nomura Leal, de 27 anos, e roubaram medicamentos avaliados em mais de R$ 1 mil.

A equipe da Polícia Militar fazia policiamento visando coibir os furtos cometidos em casas e farmácias, sendo que em dado momento avistou dois dos criminosos saindo da drogaria carregando uma sacola. Eles tentaram entrar num Chevette parado nas imediações, porém foram capturados, assim como o dono do carro, Pablo. Com eles, os policiais militares encontraram um revólver 38 com 6 projéteis intactos. A arma estava enferrujada.

O trio foi escoltado ao Distrito Central e autuado em flagrante pelo delegado Carlos Alberto de Campos e pela escrivã Iris Martins Franco.

Ontem, o investigador chefe Luiz Roberto Bourg de Melo disse que “os três são suspeitos de cometer outros roubos em Mogi, portanto, quem reconhecê-los deve me procurar para serem esclarecidos outros assaltos”.

Os bandidos serão apresentados no Fórum de Mogi, na audiência de custódia, e dependendo da decisão do juiz podem ser levados para o Centro de Detenção Provisória, no Bairro do Taboão.