Polícia captura suspeito de balear PM e mulher em Mogi

LAÉRCIO RIBEIRO

O delegado titular Jorge Luis Neves Esteves, do 2º Distrito Policial, em Braz Cubas, compareceu ao Fórum local, na tarde desta segunda-feira (23), e requisitou a prorrogação da prisão temporária de Bruno Prazeres da Silva, de 18 anos, por tentativa de latrocínio cometida contra o cabo Denilson Fernandes, de 47 anos, e a acompanhante dele, Flávia Carolina Alves Cardoso, de 32 anos. Na fuga, Bruno e mais dois comparsas, ainda não identificados, roubaram a motocicleta Honda Titan DZP-2262, de Thiago Pereira Coutinho, de 19 anos, na Rua Paulo Leite de Siqueira, na Vila Joia. Os assaltos foram praticados na noite do dia 18 último.

Na noite de sexta-feira, dia 20, a Polícia Militar perseguiu Bruno e o prendeu com a moto que havia roubado de Thiago na companhia dos cúmplices. Na ocasião, ele confessou que roubou a Honda depois de tentar matar um policial militar (cabo Denilson) e pegar a arma dele, uma pistola automática, de calibre 380, com 13 cartuchos, na Rua João Gouveia, na Vila Cintra.

De acordo com os pms, Bruno deu vários tiros na direção do Cabo Denilson, mas ele só foi alvejado no braço direito. Flávia, que conversava com o policial no carro, foi atingida em uma das pernas.

O criminoso Bruno chegou a levar a PM até a Rua Constelation, onde dizia ter escondido a arma do cabo Denilson e as munições, porém nada foi localizado. O delegado Daniel Miragaia e o escrivão Celso Ianai requisitaram e obtiveram o primeiro mandado de prisão contra Bruno.