Polícia captura dupla com carro roubado em Mogi

QUADRO DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Os assaltantes Jeferson Fortes de Oliveira, de 28 anos, Nilo Manoel Marques do Amaral, de 24 anos, continuavam presos, ontem, por roubo da Parati CML-7626, de Mogi das Cruzes, dirigido por Leonardo Martins Barbosa. Eles cometeram o crime, na madrugada de domingo, na Rua Coronel Souza Franco, na região central, depois de render a vítima, roubar o seu veículo, celular e outros objetos.

Os bandidos passaram com a Parati furtada, no radar detecta, na Estrada Mogi-Salesópolis, e o sistema acionou a Polícia Militar. O sargento Josenei Santos Gonçalves e o policial militar Alex Assis, do Grupo de Força Patrulha, avistaram o veículo e o interceptaram. No seu interior, havia quatro homens, dois deles, Jeferson e Nilo. Eles confessaram o assalto e foram escoltados ao Distrito Central, onde foram autuados em flagrante pelo delegado Victor Mello e o escrivão Marcos Passos.