Polícia Ambiental terá nova sede na Ilha Marabá

Já começaram os entendimentos entre o prefeito Marcus Mello (PSDB) e o comando da Polícia Ambiental para uma futura transferência da unidade que funciona no interior do Centro Esportivo do Socorro para as dependências da Ilha Marabá. As tratativas tiveram início logo após a definição de que a área municipal, no Bairro do Socorro, abrigará a primeira unidade do Sesc (Serviço Social do Comércio) no Alto Tietê.

Hoje, a Ilha Marabá abriga a Coordenadoria de Turismo, e recebe visitas esporádicas, feitas por pessoas interessadas nas particularidades da única ilha do Rio Tietê, encontrada na Região Metropolitana de São Paulo, segundo o secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima.

Um dos braços d’água do Rio Tietê, o espaço era conhecido por abrigar, no passado, as instalações da Rádio Marabá, que posteriormente se transformou em Rádio Diário. Um projeto ambiental foi iniciado pela Prefeitura, com a realização de visitas, principalmente de estudantes. Com o tempo, no entanto, as visitas se restringiram à procura espontânea, dos que querem conhecer o local, possuidor de fauna e flora típica da região ribeirinha do Tietê, e com água, um pouco mais limpa do que a corre no percurso de 45 quilômetros que o rio cumpre dentro da Cidade.

No futuro, a meta da Prefeitura é ampliar o leque de visitas, dentro do Programa Mogiano de Educação Ambiental, que está sendo preparado pela Secretaria do Verde.

“Na Ilha Marabá, o Tietê ainda tem muitos peixes e a água é mais limpa do que a encontrada no restante desse manancial. Nós queremos ampliar as parcerias com as universidades (de Mogi das Cruzes (UMC) e Braz Cubas (UBC) para promover visitas indutivas, e não apenas espontâneas, como ocorre hoje”, acrescentou, contando que uma nova etapa do programa de repovoamento de peixes, feito pelo professor Alexandre Hilsdorf, também da UMC, está sendo preparada.

Nessa linha, será expandida a programação de visitas monitoradas. Nos últimos sete meses, esse objetivo tem sido alcançado no Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello, o Chiquinho Veríssimo, também na Serra do Itapeti, que mais do que dobrou o número de visitantes neste ano.

Como conviver com os animais silvestres

A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente está definindo as bases de um programa específico para a Fauna Silvestre em resposta ao aumento dos incidentes com espécies ameaçadas pelo adensamento urbano, e a redução de seus territórios naturais.

O projeto, solicitado há algum tempo por vereadores como Claudio Miyake (PSDB) e Fernanda Moreno (PV), terá como foco o desenvolvimento de ações de educação ambiental, segurança e saúde, segundo contou o secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima.









“Pretendemos desenvolver ações com a estrutura que possuímos, integrando pastas como as Secretarias de Saúde e Educação, para orientar as pessoas sobre a melhor convivência com esses animais”, disse ele, reforçando que o avistamento de animais silvestres em situação de perigo deve ser comunicado ao setor de Zooneses, “onde temos veterinários e técnicos preparados para agir”.

Com a educação ambiental, a ideia é difundir o conhecimento para prevenir mortes de espécies como a onça-parda, que tem rondado bairros como o Jardim Aracy e a região da Estrada da Moralogia. “Quando as pessoas sabem que a onça-parda, por exemplo, não ataca, se não for acuada, e que tem vivido atrás de animais domésticos criados soltos, elas podem mudar hábitos para mantê-la dentro do território dela”, finalizou.

O telefone do Centro de Controle de Zoonoses é o 4792-8585.