Polícia Ambiental descobre fábrica de balões em Suzano

LAÉRCIO RIBEIRO

A Polícia Militar Ambiental descobriu, nesta quinta-feira, uma ‘fábrica de balões’ durante a ‘Operação Caça Balão’, na residência do eletricista Wilson Porangaba, de 36 anos, na Rua Sizenando Marcondes, no Bairro Casa Branca, em Suzano. Ele foi preso em flagrante.

O delegado titular Plínio Jubram e os escrivães Rogério (chefe) e Andrea formalizaram a apreensão de 3 balões completos, 4 ‘bocas’, 33 moldes em PVC para prensarem parafina destinados a confecção de ‘buchas’, 300 suportes opara velas, 2 feixes de vareta e outros materiais para a produção de balões. As buscas foram realizadas pelo sargento Borges, cabo Rodrigues e o policial Morgon com o apoio do tenente De Lima, cabo Expedito e o policial Lobo.

O eletricista Wilson negou a O Diário que produz balões. “É apenas um hobby que mantinha há seis meses, mas agora acabou. Fui multado pela Ambiental em R$ 20 mil e tive que pagar a fiança de R$ 1200,00 para ser solto”.