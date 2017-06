Polícia alerta para ‘golpe do benefício’ em Mogi

DESTAQUE

O delegado Argentino da Silva Coqueiro, titular do Distrito Central, em Mogi das Cruzes, faz alerta através de o Diário sobre os mais variados golpes cometidos na cidade por vigaristas ainda procurados pela Polícia Civil. Uma tática diferente foi levada ao conhecimento da autoridade policial pelo advogado José de Jesus Franco. O criminalista fez pesquisa e constatou que um casal que falsificou documento do Cartório de Precatórias, do Tribunal de Justiça, na Capital, pretendendo lesar a sua cliente Rosana Regina Salvador, de 57 anos, moradora no Parque Olímpico, depois de notificá-la a pagar R$ 4.990,00 para receber cerca de R$ 75 mil relativos a supostos benefícios.

Segundo o advogado Franco, “o falso ofício cita que ela teria que receber créditos de valor condenatório contra órgãos como Ipesp, Capemi e Montepio. No falso documento como apurei posteriormente, a minha cliente era convocada a depositar uma quantia em uma conta do Banco do Brasil, a qual deve ser investigada”.

Ainda de acordo com o criminalista, “foi feito contato por telefone mencionado na notificação e uma mulher cuidou de afirmar que o dinheiro dela (Rosana) seria pago depois do pagamento da cobrança exigida”.

O falso documento é assinado por um casal, mas um deles, técnico judiciário contou ao criminalista que “outros golpes semelhantes já foram praticados”.

O advogado José Franco considerou grave a ação dos vigaristas e requisitou ao delegado Argentino Coqueiro abertura de inquérito. “Na realidade, houve uma tentativa de estelionato, o que vamos apurar, pois desta vez, o crime não foi consumado”.

O procedimento já tramita no 1º Distrito Policial, onde conforme afirmam os policiais de plantão, “diversas pessoas nos procuram para registrar queixas dos mais variados golpes como o da previdência, do emprego até do falso bilhete premiado”.

O delegado Argentino orienta que “ninguém dá nada de graça para alguém. Em cima dessa premissa, é necessário que a população fique em alerta não só quanto a convites para que receber dinheiro, mas principalmente, depois de receber uma notificação, informando que tem um benefício a receber na Justiça, mas é necessário fazer depósito bancário. Isso não existe, se tornou mais uma tática aplicada por estelionatários”.