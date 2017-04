“Poetas da Cor” é encenado no palco do Sesi

Caderno A - Capa

O Sesi de Mogi das Cruzes apresenta nesta sexta-feira e sábado o universo lúdico, cinético e visual do espetáculo “Poetas da Cor” com a Cia. Druw. A entrada é gratuita.

Como uma cor se comporta ao lado de outra? A concepção de Miriam Druw traz combinações, personalidades e tonalidades que resultam em uma composição evocativa do gesto que se faz presente em cena. Para a companhia, poetas da cor são seres, energias que acionam e resgatam a essência do poder criativo espontâneo que vive nas pessoas.

O espetáculo proporciona uma experiência lúdica, mergulhando o público no universo encantado da cor, onde se cria partituras poéticas em movimento. As cores estão em tudo, dentro e fora das coisas, na luz, no pigmento, entre o céu e a terra, na física e na química. Ela nunca está sozinha, sempre cercada de outras, vizinhas ou distantes, e produz efeitos surpreendentes.

Cia. Druw

Atuando desde 1996, a Cia. Druw, fundada por Miriam Druwe, vem desenvolvendo sua trajetória no cenário artístico da dança contemporânea por meio de uma intensa atividade que tem como foco a pesquisa, criação, difusão e formação cultural. Premiada e reconhecida pela crítica, seu principal objetivo é experimentar novas possibilidades dentro de uma linguagem própria.

Viagem Teatral

O programa realizado pelo setor de Artes Cênicas do Sesi-SP apresenta um panorama da produção cênica brasileira contemporânea, proporcionando variadas experiências estéticas, para o fomento da diversidade cultural e o estímulo à formação de novas plateias. Os espetáculos de teatro, teatro-dança, teatro-circo, teatro de bonecos ou formas animadas e performances, selecionados via edital de chamamento ou convite, circulam nos teatros do Sesi São Paulo, gratuitamente, o que contribui para que diversos públicos, adulto, jovem e infantil, tenham acesso a produções de qualidade, com grandes nomes da dramaturgia.

SERVIÇO

“Poetas da Cor”









Teatro do Sesi

Rua Valmet, 171- Braz Cubas

28 de abril (sexta), às 15 horas

29 de abril (sábado), às 16 horas

Informações: 4723-6900

Entrada gratuita – Os ingressos serão distribuídos 1 hora antes do início do espetáculo.