‘Poeta Andarilho’ autografa livro em Mogi

A Livraria Boigy, no Centro de Mogi das Cruzes, recebe neste sábado o poeta Marcos Torquato, para o lançamento de seu mais recente livro intitulado “Inspiração”. Ele comanda a tarde de autógrafos das 14 às 16 horas, com a proposta de apresentar a sua obra para o maior número de pessoas possível.

Morador do município de Jandira, Marcos Torquato aposta na produção cultural como forma de fomentar o hábito da leitura. “Sendo um agente cultural sinto que posso dar tons mais coloridos à nossa sociedade. O desenvolvimento cultural é uma forma de elevar a autoestima das pessoas e um caminho de liberdade’’, afirma o autor, conhecido também como ‘Poeta Andarilho’. Ele percorre várias cidades para apresentar e vender sua obra.

“Esse evento é um desafio, embora conheça Mogi há muitos nos, sei que a mobilização de público não é fácil em nenhum lugar, ainda mais quando estamos longe de casa. Por outro lado quando estou em Mogi, me sinto em casa pois além de aconchegante a cidade tem um povo muito hospitaleiro”, afirma.

Torquato diz que conversará com representantes de vários segmentos culturais da Cidade para divulgar o evento deste sábado. “Sei que a cidade é muito rica culturalmente, entrarei em contato com movimentos como o Entremeio Literário e alguns amigos que fiz ao longo dos anos em que visito a Cidade”, diz.

As 80 páginas de “Inspiração” trazem uma linguagem simples, moderna e profunda, com diagramação leve e bem distribuída. Segundo o autor, o livro pode ser lido em apenas um fôlego. Uma obra lançada pela editora Jangada, a capa foi idealizada pelo artista plástico Susumo Harada e pelo publicitário Humberto Alcântara.

Marcos Torquato também é autor dos livros “Devaneios de um Poeta” e “Curvas do Tempo”. Sua poesia foi mote de um trabalho acadêmico intitulado “Poesia do Século XX”, do professor e também poeta Marcio da Ponte Branquinho. Torquato também é presidente do “Berço das Artes”, movimento cultural de Jandira. Organizou e participou de antologias poéticas.

Mais informações pelo e-mail: marcostorquato26@hotmail.com. O autor também pode ser encontrado nas redes sociais, por meio das páginas Marcos Torquato, Poeta Marcos Torquato e Parceiro da Leitura.

A Livraria Boigy está localizada na Rua José Bonifácio, 485, no Centro, e atende pelo telefone 2312 7465.