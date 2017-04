Opiniao

Ao longo dos últimos anos, o brasileiro acostumou-se a ouvir falar em Operação Lava Jato e nos escândalos de corrupção decorrentes da promiscuidade entre empresas e políticos. A Petrobrás é uma das grandes vítimas, sem falar no BNDES, fundos de pensão de estatais e principalmente a vítima maior, o povo brasileiro, atingido em cheio pelas falcatruas que surrupiaram o dinheiro público e encheram os bolsos de diretores de estatais, de empreiteiras, lobistas e políticos que não se preocuparam nem um pouco com o bem estar do País. Riqueza fácil e perpetuação no poder eram o lema. Essa semana ficou escancarado o ajuste de poderosos com políticos e especialmente o governo petista que desfigurou a economia com seu populismo enquanto sangrava dinheiro de obras superfaturadas.

A divulgação das gravações de delatores e especialmente de Emílio e Marcelo Odebrecht confirmou o que já se esperava, além do PT, vários outros partidos supostamente serviram-se do dinheiro fácil em troca de favores. Também perderam a linha o PSDB e o PMDB do presidente Michel Temer. Há muito a ser esclarecido e diante das afirmações das delações, todos colocam-se impecavelmente santos, ninguém sabia de nada e a grana, sob o título de doações para campanhas políticas, sempre foi declarada e as contas aprovadas. Evidente que é preciso prova de tanta lambança jogada no ventilador, para não falar outra coisa, é preciso respeitar o rito processual e o sagrado direito de defesa, mas convenhamos, não é crível que no meio de tudo isso estejamos lidando com anjos.

As delações falam em milhões de reais para todo lado como se houvesse uma feira, mas a verdade é que a roubalheira mostrou-se um grande abacaxi nacional, vergonha internacional para a classe política que perde com isso a pouca credibilidade que tinha. A lista de políticos envolvidos segundo as delações e as posições de alguns afetam o processo legislativo e o Executivo Federal ferindo de morte as discussões sobre as reformas pretendidas, trabalhista e previdenciária principalmente. É preciso defenestrar da vida pública esses nomes, negando o voto aos parlamentares que estiveram nas negociatas pelo poder e dinheiro. Quem sabe com isso tenha início a necessária limpeza do cenário político, afastando a casta, os caciques donos de partido que agem com esperteza e em benefício próprio.Temer daria exemplo se afastasse já seus ministros sob suspeição nessa podridão.

Laerte Silva é advogado