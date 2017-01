Poda urgente

Editorial

É de um descuido e de uma perigosa negligência a falta de poda de árvores na Rodovia Mogi-Guararema, onde um acidente, felizmente sem vítima, foi presenciado por um leitor deste jornal, no domingo último. As fotografias publicadas em nossa edição de sexta-feira não produzem dúvidas: estão ocorrendo falhas nos serviços de prevenção e manutenção num acesso utilizado diariamente por cerca de 8 mil veículos na travessia entre Mogi das Cruzes e Guararema. Num período de chuvas com ventos fortes, os riscos de queda são amplificados.

Melhores respostas precisam ser dadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) que cuida do trecho rodoviário e da Prefeitura, da área urbana, para o que está acontecendo nessa estrada.

Esses órgãos têm obrigação de fiscalizar esses pontos, cobrar de quem direito o corte das espécies mais frondosas e também intermediar as soluções, quando os responsáveis são proprietários particulares. Quem decide cortar qualquer espécie de árvore, nativa ou não, enfrenta problemas com a legislação e estruturais – uma operação numa rodovia ou rua requer procedimentos que resguardem a segurança de quem trabalha e de quem passa pelo local. E o poder público precisa criar mecanismos para auxiliar quem mora por ali.

A questão da poda de árvores sempre é delicada porque implica na participação de outras empresas, como as concessionárias de energia e telefonia. O poder público precisa estar melhor capacitado para prevenir e atender rapidamente a esse tipo de demanda.

A imagem dos galhos de árvores suspensos sob a pista em alguns dos trechos da Mogi-Guararema fala por si: algo não anda bem na prevenção de incidentes de um acesso localizado em um trecho de serra, onde as chuvas e os ventos são ainda mais frequentes.

Primeiro: há de se corrigir essas falhas rapidamente para reduzir os riscos de acidentes. Segundo: a reportagem indica falhas no cronograma de acompanhamento do crescimento dessas árvores que constroem uma paisagem belíssima, mas perigosa.

Outras perguntas que precisam ser respondidas: por que o corte preventivo não está conseguindo atender as necessidades dessa estrada? É falha de quem? Não há recursos financeiros? Falhas administrativas? Algum desacerto está ocorrendo num setor que não cabe falhas porque essas falhas estão colocando em perigo a vida de milhares de pessoas que rotineiramente usam essa acesso.

Por fim, além da fiscalização dos governos do Estado e do Município, donos de imóveis – e, aqui, não apenas no entorno da Mogi-Guararema, têm um quinhão de responsabilidade na manutenção adequada das propriedades.