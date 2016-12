Poda de árvores

Cartas

A EDP, distribuidora de energia elétrica para as regiões do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, informa que realizou no dia 22/12 um levantamento das necessidades de podas de árvores na região do Residencial Veredas, no bairro Botujuru, em Mogi das Cruzes, e na manhã do dia 23/12 iniciou a execução dos trabalhos. No dia 30/12, será feita uma obra de melhoria na região e o condomínio passará a ser alimentado por outra rede, de um tipo mais resistente ao contato com a arborização.

Assessoria de Imprensa EDP Bandeirante