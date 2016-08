PMs têm preventiva decretada por chacina

Comentários (0) DESTAQUE Like

LAÉRCIO RIBEIRO

Os soldados PM Fernando Cardoso Prado de Oliveira, do 32º BPM/M, de 30 anos, e Vanderlei Messias Barros, do 17º BPM/M, de 38 anos, foram informados nesta sexta-feira (26), no Presídio Romão Gomes, exclusivo da Capital, sobre os mandados de prisão preventiva expedidos em desfavor dos dois pelo juiz de Direito Davi de Castro Pereira Rio, da 2ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes. Eles também são acusados de praticar a última chacina cometida na Cidade, na tarde de 8 de julho de 2015, na Rua Gumercindo Coelho, tradicional via do tráfico de drogas, no Jardim Universo.

Na época, foram mortos Marcos Vinicius dos Santos, de 15 anos, Matheus Justino Rodrigo Costa, de 17 anos, e Thiago Nogueira Novaes, de 25 anos. Outros dois jovens foram baleados, mas sobreviveram. Nas buscas, entre outras provas, a Polícia Civil, através do Setor de Homicídios, conseguiu provar que os projéteis coletados no local da chacina são das armas utilizadas pelos policiais militares acusados.

Cardoso e Messias já tiveram a prisão preventiva decretada pela participação no duplo homicídio e tentativa de assassinato que teriam cometidos em 24 de dezembro de 2014. Em dezembro do ano passado, os policiais militares foram presos em uma operação conjunta do Setor de Homicídios e da Corregedoria da Polícia Militar. A Polícia Civil já está comprovando a participação dos deles em outras quatro chacinas praticadas em Mogi, em 2013, 2014 e 2015.